Возможности информирования о состоянии ЕНС расширяются

Налоговым Кодексом Российской Федерации установлена обязанность налоговых органов информировать налогоплательщиков, выдавая по их запросу документы: — справку о наличии по состоянию на дату формирования справки \положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (КНД 1160082); — справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа (КНД 1120502); — справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101).