Стали известны спасшие жизнь мурманскому губернатору обстоятельства

Главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев рассказал, что жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро доставили из Апатитов в соседний Кировск и сразу провели операцию.
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