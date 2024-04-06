Стали известны спасшие жизнь мурманскому губернатору обстоятельства

Главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев рассказал, что жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро доставили из Апатитов в соседний Кировск и сразу провели операцию.