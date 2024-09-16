Восемь человек, предварительно, ранены в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Восемь человек, предварительно, ранены в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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