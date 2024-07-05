Директор Музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова: «Цифровизация – это максимально широкий доступ к уникальным документам и достижениям полярников»

Музей Арктики и Антрактики с успехом работает на стыке различных реальностей. Будучи «узкоспециализированным» учреждением, он привлекает самого разного посетителя – от мала до велика, а цифровые технологии здесь сочетаются с уютными встречами в Полярной гостиной и детскими проектами.
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