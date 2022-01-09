ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 января 2022 года

Энергия дня девятого января две тысячи двадцать второго года. Числовой код 878=А в свой текущий день ты должен принять все входящие в него обстоятельства ="Вера, сверх высшего её назначения, заключает в себе исправление нравственности человека" =Все религии Мира представляют собой прошлое, но никак не будущее, ибо в них давно нет Бога = Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться = Главное - новый вид сознания, поддерживающий Единство Света и тьмы, – Христосознание = Единое Целое может состоять из разных, совсем не похожих друг на друга частей = Истоком любой Научной информации является Духовное преподнесение идей = Каждая проходящая минута - это шанс изменить Жизнь, если она вам не нравится =Какая внутренняя Сила скрыта в тебе, она способна создать целую Вселенную! = Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.