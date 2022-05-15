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Тренер «Тампы» Купер о «Торонто»: «Потрясающая команда. Они выросли как коллектив, их звезды – это звезды»

Тренер «Тампы» рассыпался в комплиментах «Торонто» после победы в серии.  «Лайтнинг» обыграли «Лифс» (4-3, 2:1 в седьмом матче серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

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