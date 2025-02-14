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Трамп поставил крест на надеждах Киева: телефонным разговором с Путиным он ясно указал Зеленскому его место

Трамп поставил крест на надеждах Киева: телефонным разговором с Путиным он ясно указал Зеленскому его место

Где-то в Киеве, забившись в темный уголок, сейчас тихо, нудно и гундяво плачет один украинский узурпатор-комедиант, размазывая кулаками слезы и сопли по щетине небритых щек: «Как он мог? Как он мог – я же ведь предупреждал, что так нельзя! Я на весь мир говорил, что со мной так нельзя, а он смог и сделал».

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