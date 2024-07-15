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США вынудили Путина ввести войска на восточную часть Украины - Макгрегор

США вынудили Путина ввести войска на восточную часть Украины - Макгрегор

Западные государства продолжают обвинять Москву в якобы агрессии по отношению к Незалежной. Однако многие аналитики, включая зарубежных, сходятся во мнении, что России в феврале 2022 года пришлось пойти на вынужденный шаг.

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