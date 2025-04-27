Владимирские «Часовые Памяти» отправились в Смоленск на поиски солдат и офицеров

Владимирцы будут искать бойцов, погибших в 1941-1943 годах на Глинковской земле. Представители Владимирского объединения «Часовые Памяти» отправились в Смоленскую область, информирует пресс-служба правительства Владимирской области.
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