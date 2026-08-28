Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву свидетельствует об отчаянном положении ВСУ на поле боя. Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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