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Политнавигатор

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Рэтклифф в Москве умолял пощадить остатки ВСУ

Рэтклифф в Москве умолял пощадить остатки ВСУ

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву свидетельствует об отчаянном положении ВСУ на поле боя. Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Обязательно пожелаем мы же благородные только нас никто не пожалеет
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1 м.