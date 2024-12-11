RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Ореш...Россия не получил...
  • Евгений Бут
    Добрые мы!МО: атака по воен...
  • Вахтанг Плоскогубцев
    Почему не озвучены координаты стартовых площадок Атакмсов? Это невозможно отследить?Журналист Боуз об...

Пискарёв заявил, что заявки на гранты НАТО могут квалифицироваться как госизмена

Пискарёв заявил, что заявки на гранты НАТО могут квалифицироваться как госизмена

Отправка заявок на гранты НАТО может квалифицироваться как госизмена, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх