Новая статья: Clair Obscur: Expedition 33 — французский феномен. Рецензия

Новая статья: Clair Obscur: Expedition 33 — французский феномен. РецензияВыход в одну неделю с ремастером TES IV: Oblivion казался смертным приговором, но Clair Obscur настолько хороша, что ей это неожиданное препятствие не помешало.
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