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Регионы России

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Доля национальных валют в расчетах стран ШОС превысила 98%

Доля национальных валют в расчетах стран ШОС превысила 98%

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и ее партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысила 98%.

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Новый комментарий от пользователя
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Taurus Zmei

"что в операциях России с участниками организации объем использования национальных валют превышает 98%." - а товарооборот расчитывают в долларах, как то не понятно