Доля национальных валют в расчетах стран ШОС превысила 98%

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и ее партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысила 98%.
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"что в операциях России с участниками организации объем использования национальных валют превышает 98%." - а товарооборот расчитывают в долларах, как то не понятно