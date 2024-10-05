Правительство Афганистана одобрило половину инфраструктурных проектов

Финансирование ряда экономических проектов на общую сумму 10 миллиардов афгани одобрила правительственная комиссия заместителя премьер-министра по экономическим вопросам муллы Абдула Гани Барадара Ахунда, 5 октября сообщает РИА Новости.
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