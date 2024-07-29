Жители Северного хотят увековечить киноисторию своего района

В районе Северный сохранился парк, прилегающий к старинной усадьбе «Архангельское-Тюриково». Именно здесь Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны» прогуливался с фрау Заурих, а неподалеку по шоссе Берн—Берлин, а на самом деле по Челобитьевскому шоссе, он проезжал.