Россияне покупают лекарства онлайн из-за плохой погоды и нежелания выходить из дома

Около 75% опрошенных россиян хотя бы раз заказывали лекарства онлайн. Основными причинами, почему люди выбирали дистанционный способ покупки лекарств, были плохая погода, нежелание выходить из дома и болезнь.
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