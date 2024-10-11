Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

Татьяна Лазарева (признана иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.