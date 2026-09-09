Watch: Royals fans bounce giant inflatable hot dog into giant bun

Fans at a Kansas City Royals game earned free food for the entire crowd by managing to put a giant inflatable hot dog into a giant inflatable bun.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым