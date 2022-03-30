В Томске полицейские провели для дошкольников «Пешеходную экскурсию»

Накануне, в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!», сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Томска провели для воспитанников подготовительной группы одного из детских садов областного центра пешеходную экскурсию.

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