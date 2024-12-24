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Рыльск, Казань, массовые поджоги: реплика о сути террора

Рыльск, Казань, массовые поджоги: реплика о сути террора

Опять протяжный вопль «доколе!» разносится над бескрайними русскими просторами. Сразу предупреждаю, лично произношу кое-что позабористее после каждой новости «ударили кассетными боеприпасами по гражданским объектам», «направили беспилотники в жилой комплекс», «бросили бутылку с зажигательной смесью», «взорвали фейерверк в помещении .

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Комментарии
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Леонид Никулин
автор прав...  вот например ситуация с орешником интересная..супер дубинка ..но помахав раз на что расчитываем -испугаются... да не сильно пока испугались раз не останавливают этого ублюдка в зеленой футболке..и ресурсов ..спецов..денег.возможностей и т.п. у нас море-но где гордость ..где идеология..мужики простые уходят добровольцами чтоб защитить нас ..а власть??только поднимает им оплаты..подумаешь ногу оторвало-купим новую..ублюдки ударили по людям и детям-да сейчас красную линию начертим .....где Мощь страны? где наша информационная победа .... пора б..
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
Да он меня с этой дуэлью удивил. Пора на пенсию.
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1 час.
ГК
Галина Кузнецова
Гадкое чувство после чтения этой статьи, когда автор оправдывает всю мерзкую и двуличные политику наших властей буквально во всей жизни страны, начиная от ВОЙНЫ, а не СВО; засилья врагов-мигрантов и их многочисленных семей с новенькими российскими паспортами;  обнаглевших от безнаказанности олигархов, которым уже не указ и власть, которая их и породила и т. д. и т. п. А что, по мнению автора, остаётся народу? Подставление другой щеки и непротивление злу насилием, а то что про нас скажут наши &quot; партнёры &quot; на Западе? Надо воевать так, как воевали наши деды и прадеды в ВОВ, на удар отвечая более сильным ударом. Поэтому их боялись, с ними считались, их уважали даже враги, ведь если ты сам себя не уважаешь, то тебя никто уважать не будет. Истина прописная, старая, но всегда верная. А нам с нашим руководством только и остаётся, что скрипеть зубами от ярости и стыда. Поэтому и хочется спросить в очередной раз: ДОКОЛЕ?
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1 час.

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