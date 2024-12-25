SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Ротенберг: «На Новый год нарежу сало и похрущу огурцами. Позволю один бокальчик шампанского под речь президента»

Ротенберг: «На Новый год нарежу сало и похрущу огурцами. Позволю один бокальчик шампанского под речь президента»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью « Матч ТВ » рассказал, как собирается отмечать Новый год, и что должно быть на его праздничном столе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх