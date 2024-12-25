Ротенберг: «На Новый год нарежу сало и похрущу огурцами. Позволю один бокальчик шампанского под речь президента»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью « Матч ТВ » рассказал, как собирается отмечать Новый год, и что должно быть на его праздничном столе.
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