Внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова оставили в СИЗО в Ижевске ещё на месяц

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
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