ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов

В Крыму сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских неонацистов, который причастен к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Телеканал "КРЫМ 24"91 подписчик
Популярные статьи
- В Крыму предложили отправить на переговоры с Украиной главу Чечни Кадырова
- Депутат Госдумы предложил после национализации продать квартиру Зеленского, а вырученные деньги отдать беженцам
- Письменные предложения от Украины предполагают отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путём, - Мединский
Свежие комментарии