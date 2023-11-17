Митрополит Лонгин утверждает, что его могут закрыть, но не всю Украину

17 ноября 2023 года к Герцаевскому суду, где проходит слушание дела против митрополита Банченского Лонгина, пришли его поддержать сотни верующих, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера».
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