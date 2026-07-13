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Газета.ру

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Экс-боец Си: Макгрегор сообщил главе UFC о своей травме еще до боя с Холлоуэем

Экс-боец Си: Макгрегор сообщил главе UFC о своей травме еще до боя с Холлоуэем

Бывший боец и ведущий Джей Си из FOX Sports SFL на своей странице в социальной сети X заявил, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и промоушен знали о травме ирландца Конора Макгрегора еще до старта турнира под номером 329.

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