Экс-боец Си: Макгрегор сообщил главе UFC о своей травме еще до боя с Холлоуэем

Бывший боец и ведущий Джей Си из FOX Sports SFL на своей странице в социальной сети X заявил, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и промоушен знали о травме ирландца Конора Макгрегора еще до старта турнира под номером 329.