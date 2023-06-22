Военное обозрение

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Российская корпорация рассказала о способности новой торпеды УМТ уничтожать подводные беспилотные аппараты

Российская корпорация рассказала о способности новой торпеды УМТ уничтожать подводные беспилотные аппараты

Фото носит иллюстративный характер Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ российского производства способна уничтожать двигающиеся под водой беспилотные аппараты.

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