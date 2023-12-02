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Закон и Порядок

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Хорошая охота!

Хорошая охота!

Вчера       у  наших  была  хорошая   охота: То   есть     подтверждаются    предположения,  что  атаки    на  наши   тыловые  и  не  очень  тыловые     аэродромы    велись      с  территории   России.

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