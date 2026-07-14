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Аргументы и Факты

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Туск заявил, что Польша не намерена передавать Киеву ракеты для Patriot

Туск заявил, что Польша не намерена передавать Киеву ракеты для Patriot

В Варшаве пока не планируют передачу Киеву дополнительных ракет для комплексов Patriot, заявил журналистам глава польского кабмина Дональд Туск по итогам состоявшейся в французской столице встречи лидеров «коалиции желающих»«Мы пока не планируем помощь такого типа», - сказал польский премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

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