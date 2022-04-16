Происшествия

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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах

Главным следственным управлением СК России по факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.

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