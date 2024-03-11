Масленичные забавы пройдут около центра «Онежский»

15 марта Культурный центр «Онежский» совместно с Театром Охочие комедианты, Советом депутатов Головинского района и Культурным центом “Огонек” приглашает на уличное гуляние «Масленичные забавы для потехи и славы».
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