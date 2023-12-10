Жители подмосковного Красногорска пожаловались на опасные для жизни полы в супермаркете

Как рассказали «Подъёму» жители ЖК «Изумрудные холмы», в местной «Пятерочке» во время морозов и снегопада убрали все коврики на входе в магазин, и людям ничего не остается, кроме как скользить по мокрому обледеневшему полу.
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