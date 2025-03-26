Келлог назвал вопрос территорий самой трудной частью переговоров по Украине

www.globallookpress.com/Sarah Silbiger/Keystone Press Agency Территориальные вопрос в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине станет "самой трудной частью", заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.
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