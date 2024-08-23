Харрис пообещала поддержку Украине в случае победы на выборах

L

Lyudmila

Если выберут в президенты мадам хи-хи, то и страна станет такой же неадекватной как и президентша. Жизнь настанет "веселая", правда потом будет не до веселья, скорее будет смех сквозь слезы. Хотя думаю что она так же не будет руководить страной как и сонный Джо. Ею да и страной в целом будет руководить закулисье, которое "в кадр" не лезет, но решает все.