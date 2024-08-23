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Харрис пообещала поддержку Украине в случае победы на выборах

Харрис пообещала поддержку Украине в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США демократов Камала Харрис пообещала поддержку Украине если добьется победы на выборах.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Если выберут в президенты мадам хи-хи, то и страна станет такой же неадекватной как и президентша. Жизнь настанет &quot;веселая&quot;, правда потом будет не до веселья, скорее будет смех сквозь слезы. Хотя думаю что она так же не будет руководить страной как и сонный Джо. Ею да и страной в целом будет руководить закулисье, которое &quot;в кадр&quot; не лезет, но решает все.
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