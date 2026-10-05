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«Между нами ничего не было»: Дуглас и Тёрнер говорили это 40 лет — пока актёр не рассказал, чем закончился их роман после приезда жены

«Между нами ничего не было»: Дуглас и Тёрнер говорили это 40 лет — пока актёр не рассказал, чем закончился их роман после приезда жены

В «Романе с камнем» Майкл Дуглас и Кэтлин Тёрнер выглядели так, будто между ними и правда что-то происходит.

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