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Закон, порядок, государство

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Комедийный спектакль "Три плюс кот" со звёздами российской сцены покажут в Уссурийске

Комедийный спектакль "Три плюс кот" со звёздами российской сцены покажут в Уссурийске

В Уссурийске 16 марта на сцене Дома офицеров Российской армии выступят известные артисты Александр Наумов, Юлия Малинина, Константин Соловьев, Ольга Чудакова в комедийном спектакле "Три плюс Кот" (12+) по пьесе Евгения Шестакова, сообщили ИА UssurMedia организаторы.

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