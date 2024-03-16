Политика как он...
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Политика как она есть

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18-ЛЕТНИЕ СРОЧНИКИ ОСТАНОВИЛИ ПРОРЫВ ДИВЕРСАНТОВ: ПОДВИГ МАЛЬЧИШЕК, НЕ ПОПАВШИЙ В СВОДКИ

18-ЛЕТНИЕ СРОЧНИКИ ОСТАНОВИЛИ ПРОРЫВ ДИВЕРСАНТОВ: ПОДВИГ МАЛЬЧИШЕК, НЕ ПОПАВШИЙ В СВОДКИ

13 марта коллаборанты из запрещённой в России организации РДК* вступили в бой с нашими солдатами-срочниками на подступах к приграничному селу Тёткино в Курской области.

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Комментарии
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Анатолий Кузнецов
Согласен с вами, мне тоже резануло слух слово &quot;мальчишки&quot;, это солдаты и возраст здесь непричем. В свое время мы все были такими же
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6 час.
Анатолий Зотов
Разговаривал с несколькими отслужившими срочниками и почти все говорят о их невысокой военной подготовке. В караул, в наряды, уборка или подсобные работы. Раз призывают на один год, то должны весь этот год учить именно военному делу. Может мне не повезло и в других частях по другому.
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5 час.
Борис Леонтьев
Хочу поправить автора. Это не просто ребята-срочники. Это -ГВАРДЕЙЦЫ 98-ой Гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии. И мне, как сыну, того, кто воевал в этой дивизии на реке Свирь в 1944-ом и получивший там одну из наград, медаль «За боевые заслуги», вдвойне приятно и то что дивизия жива и снова защищает страну, и что ребята в ней достойные своих предков. Надеюсь, что и этих ребят найдут их награды. Победы нам всем, а ребятам воюющим в СВО, всем до одного вернуться домой живыми и здоровыми!
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1 час.

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