18-ЛЕТНИЕ СРОЧНИКИ ОСТАНОВИЛИ ПРОРЫВ ДИВЕРСАНТОВ: ПОДВИГ МАЛЬЧИШЕК, НЕ ПОПАВШИЙ В СВОДКИ

Анатолий Кузнецов Согласен с вами, мне тоже резануло слух слово "мальчишки", это солдаты и возраст здесь непричем. В свое время мы все были такими же

Анатолий Зотов Разговаривал с несколькими отслужившими срочниками и почти все говорят о их невысокой военной подготовке. В караул, в наряды, уборка или подсобные работы. Раз призывают на один год, то должны весь этот год учить именно военному делу. Может мне не повезло и в других частях по другому.