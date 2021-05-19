На Южном Урале снижается число должников по алиментам

Сейчас на исполнении находится порядка 20 тысяч производств. Проблема выплаты алиментов в регионе обсуждалась во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс».
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