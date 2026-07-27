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В развитие бизнеса Алматы в 2026 году направят 26 млрд тенге

В развитие бизнеса Алматы в 2026 году направят 26 млрд тенге

Алматы остается крупнейшим центром предпринимательства в Казахстане. В городе зарегистрировано более 362 тысяч действующих субъектов малого и среднего бизнеса, а на их поддержку в 2026 году предусмотрено 26 млрд тенге из местного бюджета.

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