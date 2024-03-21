Актриса Глафира Тарханова родит пятого ребенка

Актриса Глафира Тарханова станет мамой уже в пятый раз. Поклонники заметили ее округлившийся живот на премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие», прошедшей в кинотеатре «Октябрь» накануне, сообщило издание «РБК».