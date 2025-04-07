Фотовыставка «Многогранная Москва» открылась в Северном Тушине

Парк «Северное Тушино» приглашает всех желающих посетить бесплатно фотовыставку «Многогранная Москва» «Лучшие работы призеров и лауреатов фестиваля «Фотография как образ мира» представлены на фотовыставке «Многогранная Москва», которая открылась 1 апреля в парке «Северное Тушино».