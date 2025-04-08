Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Застройщики в Крыму предлагают новое жилье на 15% дороже, чем оно стоит на вторичном рынке, при этом отложенный спрос на недвижимость в Крыму достиг сегодня 10 миллиардов рублей.