Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Застройщики в Крыму предлагают новое жилье на 15% дороже, чем оно стоит на вторичном рынке, при этом отложенный спрос на недвижимость в Крыму достиг сегодня 10 миллиардов рублей.
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