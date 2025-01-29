Стоит ли ждать массовое аннулирование регистрации автомобилей?

В МВД прокомментировали опубликованную в ряде СМИ информацию о массовом аннулировании регистрации автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу министерства.
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