Как Забайкалье готовится к ВЭФ, пока регион тонет в долгах

АО «Корпорация развития Забайкальского края» объявило закупку на ремонтно-строительные работы по реконструкции выставочного павильона — экспозиции Забайкальского края для презентации на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках XI Восточного экономического форума во Владивостоке.