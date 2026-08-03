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Как Забайкалье готовится к ВЭФ, пока регион тонет в долгах

Как Забайкалье готовится к ВЭФ, пока регион тонет в долгах

АО «Корпорация развития Забайкальского края» объявило закупку на ремонтно-строительные работы по реконструкции выставочного павильона — экспозиции Забайкальского края для презентации на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках XI Восточного экономического форума во Владивостоке.

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