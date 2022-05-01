Спорт Уик-Энд

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...

«Сломать игру просто. Судьи делают это так грамотно, как будто их этому учили. Как наперсточники»

«Сломать игру просто. Судьи делают это так грамотно, как будто их этому учили. Как наперсточники»

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал победу над "Рубином" (6:0) в 27-м туре РПЛ и высказался о проблеме судейства в чемпионате России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх