«Лучший в постели со своей большой штучкой», — девушка рассказала об интимном моменте с Намджуном

Однажды на портале Quora АРМИ подняли достаточно неловкую тему, решив обсудить, у кого же из членов команды BTS самое большое мужское достоинство и кто из них мог бы быть самым лучшим любовником в постели.
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