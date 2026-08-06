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В Шаховском округе продолжается борьба с борщевиком Сосновского

В Шаховском округе продолжается борьба с борщевиком Сосновского

В Шаховском округе Московской области продолжается системная борьба с борщевиком Сосновского. Коммунальщики провели очередной этап обработки территорий, опрыскав гербицидами заросли опасного сорняка в нескольких населенных пунктах.

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