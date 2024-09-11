Пицца — легенда итальянской кухни с многовековой историей

Пицца — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, полюбившееся людям во всем мире. Тонкое тесто с начинкой из томатов, сыра и различных ингредиентов, запеченное в печи — это всегда вкусно и аппетитно.
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