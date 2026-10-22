Российско-армянский боец Арман Царукян рассказал, что может подраться за титул в начале 2027 года. «Судя по тому, что я слышал, в следующий раз я буду драться за титул.
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