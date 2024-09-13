По делу о вторжении в Курскую область признали потерпевшими тысячи человек

Несколько тысяч мирных граждан признаны потерпевшими по делу о вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область, об этом 13 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военных следственных органов СК России подполковника юстиции Дмитрия Горяченкова.
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