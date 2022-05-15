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Роспотребнадзор предупредил жителей Самары о ядовитом холодце

В настоящий момент деятельность ИП приостановлена до выяснения обстоятельств. При обнаружении этой продукции на полке магазина, необходимо немедленного сообщить в территориальное отделение Роспотребнадзора, и ни в коем случае не употреблять в пищу.

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