Роспотребнадзор предупредил жителей Самары о ядовитом холодце

В настоящий момент деятельность ИП приостановлена до выяснения обстоятельств. При обнаружении этой продукции на полке магазина, необходимо немедленного сообщить в территориальное отделение Роспотребнадзора, и ни в коем случае не употреблять в пищу.
В настоящий момент деятельность ИП приостановлена до выяснения обстоятельств. При обнаружении этой продукции на полке магазина, необходимо немедленного сообщить в территориальное отделение Роспотребнадзора, и ни в коем случае не употреблять в пищу.
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